18 января 2021

Челябинский губернатор свой день рождения проведет в Москве. Вечером с супругой пойдут на концерт

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и российский пианист-виртуоз Денис Мацуев на презентации Челябинского симфонического оркестра. Челябинск , текслер алексей, текслер ирина
Алексей Текслер с супругой отправятся на концерт в «Зарядье» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 января, в свой день рождения, работает в Москве. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер проведет ряд рабочих встреч. По данным URA.RU, вечером губернатор и его супруга Ирина Текслер собираются побывать на концерте в столичном концертном зале «Зарядье», где будет выступать Челябинский симфонический оркестр.

«Глава региона сегодня работает в Москве. Он проведет ряд встреч, в том числе, связанных с его работой в Госсовете», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. В новом составе Госсовета Текслер входит в три рабочие группы, одной из которых, «Экономика и финансы», руководит. От остальных комментариев в пресс-службе губернатора воздержались.

Между тем в афише Московского концертного зала «Зарядье» указано, что вечером 19 января здесь состоится концерт Челябинского симфонического оркестра. Представлять музыкантов будет знаменитый пианист Денис Мацуев. Оркестр был создан в 2019 году. «„Событием года“ назвала Челябинский симфонический оркестр газета „Музыкальное обозрение“», — сообщается на официальном сайте «Зарядья».

«Текслер и его супруга собираются побывать на этом концерте», — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора. С Мацуевым супружеская чета знакомы лично, знаменитый пианист не раз бывал в Челябинске. 19 января Текслеру исполнилось 48 лет.

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