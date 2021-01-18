Алексей Текслер с супругой отправятся на концерт в «Зарядье» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 января, в свой день рождения, работает в Москве. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер проведет ряд рабочих встреч. По данным URA.RU, вечером губернатор и его супруга Ирина Текслер собираются побывать на концерте в столичном концертном зале «Зарядье», где будет выступать Челябинский симфонический оркестр.

«Глава региона сегодня работает в Москве. Он проведет ряд встреч, в том числе, связанных с его работой в Госсовете», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. В новом составе Госсовета Текслер входит в три рабочие группы, одной из которых, «Экономика и финансы», руководит. От остальных комментариев в пресс-службе губернатора воздержались.

Между тем в афише Московского концертного зала «Зарядье» указано, что вечером 19 января здесь состоится концерт Челябинского симфонического оркестра. Представлять музыкантов будет знаменитый пианист Денис Мацуев. Оркестр был создан в 2019 году. «„Событием года“ назвала Челябинский симфонический оркестр газета „Музыкальное обозрение“», — сообщается на официальном сайте «Зарядья».

«Текслер и его супруга собираются побывать на этом концерте», — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора. С Мацуевым супружеская чета знакомы лично, знаменитый пианист не раз бывал в Челябинске. 19 января Текслеру исполнилось 48 лет.