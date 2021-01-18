Новый кабинет спикера думы по площади схож с предыдущим, но выглядит скромнее Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин и его заместитель Виктор Тестов перевезли вещи в новые кабинеты, расположенные в Центральном универмаге (ЦУМе). Как сообщил источник URA.RU в представительном органе, переезд гордумы завершен на 90%, в ближайшее время мэрия официально передаст думе новые площади, которые формально находятся на балансе горадминистрации.

«Володин и Тестов уже работают в новых кабинетах, как и большинство сотрудников аппарата», — поделился источник. Как утверждает другой инсайдер, руководство гордумы договорилось с врио мэра Алексеем Орловым, что при необходимости администрация поможет закупить дополнительное оборудование и мебель (в конце 2019 года их стоимость оценивалась в 17,362 миллиона рублей) в зал для заседания комиссий.

Спикер думы Игорь Володин подтвердил URA.RU смену рабочей обстановки и то, что в ближайшее время переезд думы Екатеринбурга завершится. На вопрос о каких-либо договоренностях с Орловым он отвечать отказался. В пресс-службе мэрии отметили, что не комментируют информацию о каких-либо кулуарных договоренностях.

Споры из-за переезда гордумы в ЦУМ велись с конца 2019 года. Часть депутатов (оппонирующих Володину) называла его нецелесообразным и предлагала продать помещения, которые старая команда мэрии получила в 2017 году от компании «ЦУМ-Инвест» в обмен на площади нескольких муниципальных аптек. На обустройство торговых помещений под нужды депутатов, по неофициальным данным, было потрачено порядка 150 миллионов рублей.