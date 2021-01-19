ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от коронавируса

За все время пандемии от коронавируса умерло более двух миллионов людей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшую неделю от коронавируса умерло 93 тысячи человек по всему миру, что является рекордным показателем за время пандемии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В мире за прошедшую неделю зафиксированы рекордные 93 тысячи случаев смерти от коронавируса», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на ВОЗ. К 17 января в мире выявлено более 93 миллионов случаев COVID-19, таким образом, за прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона, отметили в организации. Там добавили, что за все время пандемии от коронавируса умерло больше двух миллионов человек.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Балахонов сообщил, что если иммунитетом к коронавирусу будет обладать до 90% популяции, то появится шанс полностью избавиться от инфекции. А депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться от COVID-19 людям, входящим в группы риска, пишет RT. Тем временем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что смертность от коронавируса снизилась в три раза, передает «Пятый канал».