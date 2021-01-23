В Управделами президента РФ высказались о нападении на водителя

Нападение на машину со спецсигналом было недопустимо, считают в Управделами президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нападения на автомобили со спецсигналами со стороны протестующих недопустимы, заявила представитель Управделами президента РФ Елена Крылова, комментируя инцидент на Цветном бульваре в Москве 23 января. Она добавила, что их служебные машины, к примеру, развозят врачей к больным в период пандемии.

«Участники несанкционированных акций проявляют агрессию и насилие в отношении водителей автомобилей. <…> Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно», — цитирует Крылову «Интерфакс». По ее словам, автомобиль, подвергнувшийся нападению на Цветном бульваре, к Управделами не относится, но их машины часто развозят врачей по городу к пациентам на дом.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, а через день приговорен судом к 30 суткам ареста. По версии ФСИН, блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока — не отмечался в ведомстве, хотя был предупрежден об опасности замены условного срока на реальный. ФСИН сообщает, что подобному наказанию в России ежегодно подвергается около 15 тыс. человек. 23 января, во время несанкционированной акции на Цветном бульваре, митингующие разгромили служебный автомобиль с проблесковым маяком. Водитель госпитализирован с травмой глаза.