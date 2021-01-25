Два чиновника получили влиятельные статусы в правительстве ХМАО

Новые полномочия позволят чиновникам вносить правки в любые документы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО расширился состав правительства и стало больше чиновников, имеющих право решающего голоса при рассмотрении документов. Влиятельные статусы получили два человека — директор департамента проектного управления Данила Голубев и глава представительства ХМАО в Москве Андрей Кныш.

«Постановляю внести в постановление губернатора „О персональном составе правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ следующие изменения: члены правительства ХМАО с правом решающего голоса — Голубев Данила Игоревич и Кныш Андрей Васильевич», — следует из документа, опубликованного на едином официальном сайте госорганов ХМАО. Этот же документ исключил из состава правительства уволившегося сегодня вице-губернатора Николая Милькиса.

Данила Голубев возглавляет департамент проектного управления ХМАО с 2018 года. В учреждении он работает с 2016 года. До этого времени занимал различные посты в счетной палате Тюменской области, банковской и нефтяной сфере. Андрей Кныш в должности главы представительства ХМАО в Москве лоббирует интересы региона в столице. Ранее он занимал пост главы департамента региональной политики Российского энергетического агентства Минэнерго.

Ранее URA.RU писало, что через три месяца после своего избрания на должность губернатора ХМАО, Наталья Комарова определилась с обновленным составом правительства. Тем не менее, уже почти полтора месяца корректируются полномочия и кадровый состав исполнительного органа власти.