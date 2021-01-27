27 января 2021

Что запрещено и что разрешено в ХМАО во время карантина. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, город, осень, коронавирус, ковид, пандемия, пешеходы в масках
В ХМАО разрешили работать театрам и спортивным аренам Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили срок обязательной самоизоляции до 28 февраля, при этом отменив часть ограничений, связанных с пандемией. В связи с этим URA.RU подготовило список актуальных коронавирусных запретов.

В ХМАО запрещено:

  • Без необходимости покидать жилье людям старше 65 лет, людям с хроническим заболеванием, сниженным иммунитетом, а также беременным женщинам;
  • Детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;
  • Работать детским игровым комнатам и иным развлекательным центрам для детей, в том числе находящихся на территории ТРЦ;
  • Вести коммерческую деятельность ресторанам, барам, клубам и другим заведениям общепита с 23:00 до 6:00 (за исключением доставки);
  • Очно заниматься школьным классам и детсадовским группам, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;
  • Заключать браки без предварительной записи в органах ЗАГС;
  • Находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора.

Разрешено:

  • Посещать соревнования болельщикам (не более 25% от общей вместимости трибун);
  • Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
  • Работать и проводить концертную деятельность организациям культуры (при условии наполненности зала не больше 50%);
  • Очно проводить занятия в школах и детских садах с соблюдением правил безопасности;
  • Работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;
  • Работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;
  • Круглосуточно работать общепиту на заправках и на территории аэропортов.

Власти ХМАО рекомендуют:

  • Посещать общественные места, регистрируя свой номер телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;
  • Минимизировать посещение общественных мест;
  • Соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели самое масштабное послабление карантина за полгода. В ХМАО открыли театры и спортивные арены, возобновили концертную деятельность и соревнования.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...