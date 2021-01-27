В ХМАО разрешили работать театрам и спортивным аренам Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили срок обязательной самоизоляции до 28 февраля, при этом отменив часть ограничений, связанных с пандемией. В связи с этим URA.RU подготовило список актуальных коронавирусных запретов.

В ХМАО запрещено:

Без необходимости покидать жилье людям старше 65 лет, людям с хроническим заболеванием, сниженным иммунитетом, а также беременным женщинам;

Детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;

Работать детским игровым комнатам и иным развлекательным центрам для детей, в том числе находящихся на территории ТРЦ;

Вести коммерческую деятельность ресторанам, барам, клубам и другим заведениям общепита с 23:00 до 6:00 (за исключением доставки);

Очно заниматься школьным классам и детсадовским группам, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;

Заключать браки без предварительной записи в органах ЗАГС;

Находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора.

Разрешено:

Посещать соревнования болельщикам (не более 25% от общей вместимости трибун);

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;

Работать и проводить концертную деятельность организациям культуры (при условии наполненности зала не больше 50%);

Очно проводить занятия в школах и детских садах с соблюдением правил безопасности;

Работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;

Работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;

Круглосуточно работать общепиту на заправках и на территории аэропортов.

Власти ХМАО рекомендуют:

Посещать общественные места, регистрируя свой номер телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;

Минимизировать посещение общественных мест;

Соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели самое масштабное послабление карантина за полгода. В ХМАО открыли театры и спортивные арены, возобновили концертную деятельность и соревнования.