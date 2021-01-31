Сегодня, 1 февраля, — 422-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 338-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано почти 103,3 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2,2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (26,6 млн), далее следуют Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,1 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,8 млн).
Вакцина и лекарство
Запись на вакцинацию от коронавируса для жителей регионов России с воскресенья доступна на портале госуслуг. Ранее эта функция работала в тестовом режиме, а с 31 января стала официально доступна для всех россиян как на сайте, так и в мобильном приложении.
Онколог Минздрава Андрей Каприн анонсировал исследования «Спутника V» у онкопациентов через месяц. Он отметил, что прививку не стоит делать тем, кто только узнал о болезни и начал лечение, а также вакцинация от коронавируса нежелательна пациентам с раком, находящимся на агрессивной химио- или лучевой терапии.
Коронавирус в России и в мире
Ослабление масочного режима в России возможно к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения, заявил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. «Мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим», — отметил врач.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опроверг слухи о своей причастности к пандемии COVID-19. Он отметил, что распространение недостоверной информации о вакцинации от коронавирусной инфекции способно продлить эпидемию и призвал национальных лидеров разъяснить безопасность и необходимость ставить прививки.
Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документы с подтверждением проведения полного курса вакцинации от коронавируса. Как заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава, эти иностранцы не должны будут проходить обязательный карантин.
Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с CОVID-19. На данный момент в отделениях реанимации португальских больниц заканчиваются места из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.
Что говорят врачи и ученые
Врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что при коронавирусе, в отличие от гриппа, реже начинает болеть горло, однако высокая температура держится почти в два раза дольше. Врач также рассказала, что даже при поражении легких от COVID-19 у больного может отсутствовать кашель.
Коронавирусная инфекция может спровоцировать выкидыш во время беременности, считает президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, академик РАН и РАМН Владимир Серов. Он посоветовал женщинам сначала полностью восстановиться после болезни и только потом планировать пополнение в семье.
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