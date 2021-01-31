Россиянам, переболевшим коронавирусом, можно отложить вакцинацию до осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 февраля, — 422-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 338-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано почти 103,3 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2,2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (26,6 млн), далее следуют Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,1 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,8 млн).

Вакцина и лекарство

Запись на вакцинацию от коронавируса для жителей регионов России с воскресенья доступна на портале госуслуг. Ранее эта функция работала в тестовом режиме, а с 31 января стала официально доступна для всех россиян как на сайте, так и в мобильном приложении.

На данный момент около полумиллиона жителей Москвы уже записались на вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Между тем россияне, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, могут не ставить прививку до осени, заявили в Роспотребнадзоре.

Онколог Минздрава Андрей Каприн анонсировал исследования «Спутника V» у онкопациентов через месяц. Он отметил, что прививку не стоит делать тем, кто только узнал о болезни и начал лечение, а также вакцинация от коронавируса нежелательна пациентам с раком, находящимся на агрессивной химио- или лучевой терапии.

Коронавирус в России и в мире

Ослабление масочного режима в России возможно к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения, заявил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. «Мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим», — отметил врач.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опроверг слухи о своей причастности к пандемии COVID-19. Он отметил, что распространение недостоверной информации о вакцинации от коронавирусной инфекции способно продлить эпидемию и призвал национальных лидеров разъяснить безопасность и необходимость ставить прививки.

Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документы с подтверждением проведения полного курса вакцинации от коронавируса. Как заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава, эти иностранцы не должны будут проходить обязательный карантин.

Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с CОVID-19. На данный момент в отделениях реанимации португальских больниц заканчиваются места из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.

Что говорят врачи и ученые

Врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что при коронавирусе, в отличие от гриппа, реже начинает болеть горло, однако высокая температура держится почти в два раза дольше. Врач также рассказала, что даже при поражении легких от COVID-19 у больного может отсутствовать кашель.

Коронавирусная инфекция может спровоцировать выкидыш во время беременности, считает президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, академик РАН и РАМН Владимир Серов. Он посоветовал женщинам сначала полностью восстановиться после болезни и только потом планировать пополнение в семье.