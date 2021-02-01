Под Богдановичем восстанавливают храм XIX века

К процессу подключились Владимир Шахрин и Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины

В селе Каменноозёрском (Богдановичский район) возрождают храм во имя святителя Николая Чудотворца, который был построен в XIX веке. Восстановительные работы начались еще 12 лет назад по инициативе местного жителя Андрея Бубенщикова. Он заразил своей идеей односельчан, в том числе лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина. А сейчас к процессу подключились и благотворители.

«Игорь Алексеевич (Алтушкин — прим. ред.) попросил меня познакомить с Андреем, — пояснил Владимир Шахрин. — Я их свел, и дальше они общались напрямую. Сейчас проект возрождения храма курирует Фонд святой Екатерины, при поддержке которого удалось ускорить работы. И главное, что у ребят, которые начали это восстановление, глаза стали другие. Появилась вера в то, что они смогут все начатое завершить».

На данный в храме завершены пуско-наладочные работы и началась эксплуатация газового котла отопления, стартовал монтаж элементов отопления в трапезной. Скоро рабочие приступят к установке оконных откосов и внутренней отделке.

«У Андрея невероятная история, он в одиночку принял решение возродить храм в родном селе. Сейчас приход восстанавливается, люди возвращаются в храм, и это главный итог нашей совместной работы», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что учредители Фонда вместе с правительством Свердловской области уже несколько лет занимаются реконструкцией главной уральской святыни — Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье. Кроме того, они участвовали в восстановлении Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге и поддерживают архиерейское подворье святой Екатерины в Первоуральске.

Сельский храм до внешней отделки