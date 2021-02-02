Губерниев оценил перенос чемпионата мира по хоккею в Латвию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение IIHF провести турнир по хоккею в Риге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Латвия сможет успешно провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году и подарить спортивный праздник всем болельщикам. Так в разговоре с URA.RU спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) провести турнир в Риге.

«Я ждал решение о переносе. В Риге пройдет прекрасный чемпионат, сомнений в этом нет. Наша сборная поедет туда играть. Это прекрасно. Я как хоккейный обозреватель вряд ли туда поеду, но вдруг у нас будет студия [телеканала „Матч ТВ“], я смогу поработать из Москвы. Главное, что будет праздник хоккея», — поделился с агентством Губерниев.

Все матчи турнира пройдут только в Риге с 21 мая по 6 июня. Совет IIHF объяснил это решение сохраняющимися эпидемиологическими сложностями. «Учитывая неопределённость в отношении ограничений на международные перемещения, совет IIHF посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия», — сообщили в совете Международной федерации хоккея.

Изначально чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Минске. Но из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии после президентских выборов и действий государственных властей IIHF лишила республику турнира. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение политизированным. А депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что перенос чемпионата из Белоруссии — воровство. В то же время экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская назвала решение IIHF «победой белорусской оппозиции», передает сайт argumenti.ru.