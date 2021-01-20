Захарова оценила перенос чемпионата по хоккею из Минска

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Медиа-форум
Лишение Беларуси чемпионата мира по хоккею — политизированное решение, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение лишить Беларусь права провести чемпионат мира по хоккею является политизированным. С такой точкой зрения выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«То, что творится, политизировано донельзя. Находите синонимы — предвзятое, неспортивное [решение]. Каждый день на всех площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации», — заявила Захарова в интервью «Матч-ТВ». Лишение Минска чемпионата — пример использования санкционных инструментов в спорте, считает представитель МИД.

О переносе чемпионата мира по хоккею из Минска Международная федерацию хоккея объявила 18 января. В соцсетях пользователи положительно восприняли решение федерации, отметив, что сегодня Беларусь должна быть полностью изолирована от мирового спорта и других мероприятий из-за нынешней власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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