18 января 2021

Милонов и Валуев оценили перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

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Лишение Белоруссии права провести Чемпионат мира по хоккею, это воровство, считает Виталий Милонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение Международной федерации хоккея о лишении Минска права проведения чемпионата мира 2021 года является «воровством». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Они не имеют права у белорусов воровать чемпионат мира», — заявил депутат в интервью изданию «Спорт Экспресс». Его коллега, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с журналистами отметил, что очень обидно, когда политика вмешивается в спорт. «Мы видим, что политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей», — сказал он.

Чемпионат должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ряд международных организаций призывали лишить Беларусь права проведения чемпионата из-за напряженной ситуации в стране и действий белорусских властей. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял 18 января решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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