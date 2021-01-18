Милонов и Валуев оценили перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

Решение Международной федерации хоккея о лишении Минска права проведения чемпионата мира 2021 года является «воровством». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Они не имеют права у белорусов воровать чемпионат мира», — заявил депутат в интервью изданию «Спорт Экспресс». Его коллега, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с журналистами отметил, что очень обидно, когда политика вмешивается в спорт. «Мы видим, что политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей», — сказал он.
Чемпионат должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ряд международных организаций призывали лишить Беларусь права проведения чемпионата из-за напряженной ситуации в стране и действий белорусских властей. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял 18 января решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, пишет RT.
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