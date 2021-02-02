В Свердловской области в два раза увеличилась убыль населения

В Свердловской области снизилась рождаемость и выросла смертность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области за 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения увеличилась по сравнению с уровнем того же периода 2019 года в 1,9 раза. Эти данные приводит Свердловскстат. Ранее естественная убыль отчасти компенсировалась миграционным притоком, однако из-за коронавируса число прибывших также снизилось.

«По оперативным данным, в январе—ноябре 2020 г. число умерших, зарегистрированных органами ЗАГС, на 47,9% превысило число зарегистрированных родившихся (в январе—ноябре 2019 г. — на 24,1%). Родилось в январе—ноябре 2020 г. 40 166 человек, что на 2 484 человека меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Умерло в этом же периоде 59 399 человек (в январе—ноябре 2019 г. — 52 913 человек)», — говорится в отчете Свердловскстата.

При этом за счет миграции за январь—октябрь 2020 года (более свежих данных пока не опубликовано) число жителей региона увеличилось на 3 132 человека. Годом ранее за тот же период миграционный прирост составил 5 685 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в ноябре число смертей из-за коронавируса стало рекордным. Данные за декабрь пока не опубликованы.