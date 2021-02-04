Куратор выборов от Кремля встретился с пермским губернатором

Куратор избирательной кампании в Госдуму РФ в Пермском крае Фирдус Алиев провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, а также главой избирательной комиссии края Игорем Вагиным. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.
«Встреча [Махонина и Алиева] состоялась на этой неделе. Обсуждались общие вопросы, связанные с грядущей избирательной компанией», — сообщил источник. По информации другого источника URA.RU, «куратор выборов также встречался с Вагиным».
В пресс-службе главы Прикамья и краевой избирательной комиссии данную информацию оставили без комментариев. Алиев также воздержался от каких-либо комментариев. Ранее стало известно, куратор избирательной кампании прибудет в регион в начале недели.
Алиев является управляющим директором Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ — структура считается близкой к политическому блоку Кремля). В период с апреля 2011 по июнь 2012 года руководил администрацией губернатора Пермского края Олега Чиркунова.
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