Куратор выборов от Кремля встретился с пермским губернатором

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Круглый стол по итогам ЕДГ политологов ЭИСИ в редакции издания
Фирдус Алиев обсудил с губернатором Пермского края грядущие выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Куратор избирательной кампании в Госдуму РФ в Пермском крае Фирдус Алиев провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, а также главой избирательной комиссии края Игорем Вагиным. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Встреча [Махонина и Алиева] состоялась на этой неделе. Обсуждались общие вопросы, связанные с грядущей избирательной компанией», — сообщил источник. По информации другого источника URA.RU, «куратор выборов также встречался с Вагиным».

В пресс-службе главы Прикамья и краевой избирательной комиссии данную информацию оставили без комментариев. Алиев также воздержался от каких-либо комментариев. Ранее стало известно, куратор избирательной кампании прибудет в регион в начале недели.

Алиев является управляющим директором Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ — структура считается близкой к политическому блоку Кремля). В период с апреля 2011 по июнь 2012 года руководил администрацией губернатора Пермского края Олега Чиркунова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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