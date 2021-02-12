Адвокаты обжаловали приговор Навальному

Адвокаты блогера Алексея Навального обжаловали решение Симоновского суда Москвы о замене для него условного срока на реальный. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Подана жалоба на решение Симоновского суда о замене срока Навальному», — цитирует ТАСС работника пресс-службы суда. Отмечается, что дата рассмотрения апелляции адвокатов неизвестна.
URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы суда. На звонок корреспондента агентства никто не ответил.
Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ранее блогера предупреждали, что суд может избрать такое наказание за многократное нарушал условия испытательного срока. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Навальный будет отбывать срок в колонии общего режима, передает RT.
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