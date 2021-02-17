Пользователи соцсетей недовольны тем, что цены на колбасу часто увеличиваются Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пользователи социальных сетей удивились новости о подорожании колбасы в России. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.

Коммерческий директор АПФ «Наша житница» Артем Кудимов сообщил, что российские розничные магазины могут повысить цены на колбасу, сосиски и другую мясную продукцию на 15%. В социальных сетях посчитали рост цен несправедливым.

Пользователи считают, что колбаса постоянно дорожает. Также они отметили, что качество продукции оставляет желать лучшего.

Фото: Twitter

Некоторые уверены, что колбаса уже слишком дорогая, и повышать цены невозможно.

Фото: Twitter

Другие сравнили цены на мясную продукцию в России и СССР.

Фото: Twitter

Некоторые восприняли новость с оптимизмом и нашли способ снизить цены на мясные продукты.

Фото: Twitter

На фоне роста цен пользователи соцсетей сравнили куски колбасы с дорогими стейками.

Фото: Twitter

Ранее сообщалось, что цены на гречку, муку и растительное масло выросли на 5,4%. Кроме этого, подорожали консервированные овощи и майонез. За год цены на них выросли на 23% и 18% соответственно. Доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что продукты в РФ могут подорожать на 10% за год, передает « Утро.ру ».