19 апреля 2021

Силовики пришли с обыском в бизнес-центр «Онегин» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Силовики проводят обыск в офисе «Галамарта» Фото:

Силовики пришли с обыском в бизнес-центр «Онегин Плаза» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько независимых друг от друга источников. По их версии, оперативники в масках проводят операцию в штаб-квартире торговой сети «Галамарт».

«В „Онегин Плаза“ идут маски-шоу, приехали в офис „Галамарта“. Около 13:00 здание обесточили, чтобы отключить сервера. Сотрудников выгнали, прямо сейчас идут обыски», — поделился инсайдер, близкий к силовым кругам. Собеседник агентства в «Онегин Плаза» подтвердил факт обысков, добавив, что сотрудников «Галамарта» выгнали из офиса еще в начале рабочего дня: «Утром у входа всех отправили домой без объяснения причин».

В пресс-службе «Галамарта» отказались комментировать URA.RU данные об обысках, попросив прислать письменный запрос. В управляющей компании «Онегин Плаза» заявили агентству, что не обладают информацией о визите силовиков. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также воздержался от комментариев, пообещав уточнить сведения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...