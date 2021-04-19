Силовики пришли с обыском в бизнес-центр «Онегин» в Екатеринбурге

Силовики проводят обыск в офисе «Галамарта» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики пришли с обыском в бизнес-центр «Онегин Плаза» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько независимых друг от друга источников. По их версии, оперативники в масках проводят операцию в штаб-квартире торговой сети «Галамарт».

«В „Онегин Плаза“ идут маски-шоу, приехали в офис „Галамарта“. Около 13:00 здание обесточили, чтобы отключить сервера. Сотрудников выгнали, прямо сейчас идут обыски», — поделился инсайдер, близкий к силовым кругам. Собеседник агентства в «Онегин Плаза» подтвердил факт обысков, добавив, что сотрудников «Галамарта» выгнали из офиса еще в начале рабочего дня: «Утром у входа всех отправили домой без объяснения причин».

В пресс-службе «Галамарта» отказались комментировать URA.RU данные об обысках, попросив прислать письменный запрос. В управляющей компании «Онегин Плаза» заявили агентству, что не обладают информацией о визите силовиков. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также воздержался от комментариев, пообещав уточнить сведения.