20 апреля 2021
19 апреля 2021

В Кургане перекрыли парковку на центральной площади. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган
О перекрытии парковки на площади стало известно 21 апреля Фото:
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Митинги Навального

В Кургане на центральной площади 21 апреля была перекрыта территория парковки. Возле нее дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент URA.RU.

«Парковка на площади перекрыта», — объяснил URA.RU очевидец. Он отметил, что парковка по периметру огорожена лентой.

В пресс-службе областного УМВД URA.RU посоветовали обратиться по данному вопросу в мэрию. От пресс-службы городской администрации на момент написания новости получить ответ не удалось.

Ранее курганские сторонники политика Алексея Навального призвали принять участие в несанкционированной акции, которая должна пройти 21 апреля у центральной площади. По мнению политологов, данная акция не будет иметь успеха. 20 апреля был задержан координатор местного штаба Алексей Шварц.

Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган
По периметру парковки была натянута ограничительная лента
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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