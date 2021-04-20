О перекрытии парковки на площади стало известно 21 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В Кургане на центральной площади 21 апреля была перекрыта территория парковки. Возле нее дежурят сотрудники полиции, передает корреспондент URA.RU.

«Парковка на площади перекрыта», — объяснил URA.RU очевидец. Он отметил, что парковка по периметру огорожена лентой.

В пресс-службе областного УМВД URA.RU посоветовали обратиться по данному вопросу в мэрию. От пресс-службы городской администрации на момент написания новости получить ответ не удалось.

Ранее курганские сторонники политика Алексея Навального призвали принять участие в несанкционированной акции, которая должна пройти 21 апреля у центральной площади. По мнению политологов, данная акция не будет иметь успеха. 20 апреля был задержан координатор местного штаба Алексей Шварц.

По периметру парковки была натянута ограничительная лента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU