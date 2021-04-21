Екатеринбуржец передал конкурентам данные, составляющие коммерческую тайну сети «Монетка» Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге против сотрудника торговой сети «Монетка» возбудили уголовное дело за разглашение коммерческой тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Как сообщил URA.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, работник накануне своего увольнения и перехода к конкурентам передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке, рентабельности предприятия, себестоимости товара и другие важные данные.

Когда руководитель службы безопасности «Монетки» Константин Сергеев обнаружил, что произошла утечка, он назначил внутреннюю проверку. По ее результатам предприятие обратилось в полицию. «По данному факту следственным подразделением Екатеринбургского гарнизона полиции принято обоснованное процессуальное решение в отношении подозреваемого местного жителя 1990 года рождения. Чтобы сгладить свою вину, молодой человек, осознав, что натворил, написал письмо на бывшую работу и принес свои извинения за совершенный проступок», — прокомментировал Валерий Горелых.

По его словам, следствие расценило этот шаг как возмещение вреда деловой репутации «Монетки». «В ближайшее время собранные материалы по достаточно редкой для Среднего Урала статье УК РФ полиция направит для рассмотрения по существу в суд Октябрьского района Екатеринбурга», — отметил полковник Горелых. Разглашение коммерческой тайны наказывается санкциями от штрафа в размере миллион рублей до лишения свободы на срок до трех лет.