Бизнесмены из ХМАО завышали цены на хлеб и крупу

Максимальная накрутка составляла 45% Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кондинском районе (ХМАО) местные предприниматели продавали продукты по завышенным ценам. Накрутка составляла до 45%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В ходе проверки выявлены факты реализации четырьмя хозяйствующими субъектами в поселке Болчары продовольственных товаров (молочной продукции, макаронных изделий, круп, хлеба, овощей и фруктов) с превышением предельных размеров торговых надбавок. Максимальная накрутка составляла 45% на крупу», — добавили в ведомстве. По итогам проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях.

Кроме того, руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям внесены представления. В итоге цены на продукты снизили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмены накручивали цены на продукты в несколько раз. В некоторых случаях надбавка составляла 191% при максимально допустимом уровне в 50%.