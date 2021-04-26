Бизнесмены из ХМАО завышали цены на хлеб и крупу

В Кондинском районе (ХМАО) местные предприниматели продавали продукты по завышенным ценам. Накрутка составляла до 45%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«В ходе проверки выявлены факты реализации четырьмя хозяйствующими субъектами в поселке Болчары продовольственных товаров (молочной продукции, макаронных изделий, круп, хлеба, овощей и фруктов) с превышением предельных размеров торговых надбавок. Максимальная накрутка составляла 45% на крупу», — добавили в ведомстве. По итогам проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях.
Кроме того, руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям внесены представления. В итоге цены на продукты снизили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмены накручивали цены на продукты в несколько раз. В некоторых случаях надбавка составляла 191% при максимально допустимом уровне в 50%.
Подписывайтесь на URA.RU в