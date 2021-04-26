26 апреля 2021
25 апреля 2021
24 апреля 2021

Бизнесмены из ХМАО завышали цены на хлеб и крупу

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальная накрутка составляла 45% Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) местные предприниматели продавали продукты по завышенным ценам. Накрутка составляла до 45%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В ходе проверки выявлены факты реализации четырьмя хозяйствующими субъектами в поселке Болчары продовольственных товаров (молочной продукции, макаронных изделий, круп, хлеба, овощей и фруктов) с превышением предельных размеров торговых надбавок. Максимальная накрутка составляла 45% на крупу», — добавили в ведомстве. По итогам проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях.

Кроме того, руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям внесены представления. В итоге цены на продукты снизили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмены накручивали цены на продукты в несколько раз. В некоторых случаях надбавка составляла 191% при максимально допустимом уровне в 50%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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