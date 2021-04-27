Свердловский депутат предложил вице-премьеру РФ уйти в отставку

Марату Хуснуллину предложили уйти в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, который выдвинулся на новый срок от Еврейской АО, предложил российскому вице—премьеру Марату Хуснуллину уйти в отставку после его заявления о необходимости объединения российских регионов. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«Когда государственный чиновник говорит о том, что ему жаль времени, и отдельный регион мешает ему работать, а такой регион как Еврейская автономная область на территории РФ не нужен — это чиновник, который не понимает сути государственной работы. Такие люди должны уходить в отставку. Это значит он не превратился в человека, болеющего за развитие региона, не понимающий его геополитического значения. А значит, не болеющий за целостное развитие государства», — написал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что Курганскую область следует объединить с Тюменской, а Еврейскую автономную область — с Хабаровским краем. Это вызвало бурное обсуждение в названных регионах.