СКР завершил два уголовных дела в мэрии челябинского города

Пока Александр Виноградов остается действующим главой города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы уголовных дел главы города Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова и его заместителя Вадима Германа. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Дело Виноградова завершено. Начало судебного процесса ожидается в мае. Также для утверждения обвинения в прокуратуру поступило и дело Вадима Германа, бывшего зама троицкого мэра», — рассказал инсайдер. При этом, по его словам, рассматривалась возможность продлить срок расследования в отношении Виноградова до завершения в арбитражном суде дела о передаче оборудования от одной теплоснабжающей организации другой, с чего и начались неприятности троицкого мэра и его заместителя.

«Дела Виноградова и его заместителя направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. На данный момент Виноградов остается действующим главой муниципалитета, а Герман уволился из мэрии.

С санкции городской комиссии по ЧС Виноградов передал теплосети и оборудование от одной теплоснабжающей компании другой фирме. По версии следствия, тем самым он нарушил права бизнесменов. Как заявили URA.RU в администрации Троицка, мэр сделал это вынужденно и с согласия прокуратуры: в противном случае город мог сорвать начало отопительного сезона.

Обвинение в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ) предъявили Виноградову 24 марта. За несколько месяцев до этого был задержан курировавший ЖКХ вице-мэр Герман. Ему также инкриминировали превышение должностных полномочий. Третье уголовное дело в администрации было возбуждено в конце апреля — в отношении начальника управления ЖКХ Андрея Могильникова.