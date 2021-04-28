Фармацевт предупредил россиян об опасной схеме покупки лекарств

Интернет-торговля таблетками нуждается в строгом контроле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продажа лекарств с помощью интернет-площадок может может быть опасна, поскольку человек может заказать лекарства, которые могут нанести вред его организму. Таким мнением с URA.RU поделилась ведущий фармацевта Ирина Булыгина.

AliExpress Россия запускает фармацевтическое направление. Пользователи могут заказать лекарственные препараты, БАДы, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы во всех городах России.

«То, что люди будут заказывать то, что будет им вредить, потому, что они сами принимают решения купить или не купить — это большой риск. А тяга наших людей к самолечению неистребима. В интернете никто тебя не контролирует и не говорит, что тебе это не нужно», — заявила фармацевт.

«Я считаю интернет торговлю лекарствами большим злом. Проконтролировать полностью это совершенно невозможно», — сказала Булыгина. При этом она отметила, что не считает, что через AliExpress будет распространяться контрафакт, поскольку это крупная площадка, которая бережет свою репутацию.

Вопрос контроля и регулирования продаж также поднял президент фонда «Город без наркотиков», депутат екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков. «Любые интернет площадки в ненадежных руках и при неправильном использовании могут быть вредоносными. Здесь стоит вопрос регулирования тех товаров, которые находятся на площадке. В первую очередь AliExpress должен самостоятельно проверять, чтобы не было представлено никаких запрещенных веществ», — рассказал Жуков в беседе с агентством. Он подчеркнул, что если будет замечена торговля опасными препаратами, то деятельность площадки немедленно прекратиться на территории России.

URA.RU направило запрос в пресс-службу AliExpress. На момент публикации новости ответа не поступило.

Булыгина также заявляла об опасности самостоятельного приема таблеток для похудения, передает телеканал 360. По ее словам, назначить их может только врач, поскольку препарат выбирается исходя из патологий пациента. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подчеркивал, что процедуру продажи рецептурных лекарств в интернете необходимо доработать, особенно в части контроля за рецепторным отпуском.