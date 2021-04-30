Минэнерго предложило запретить вывозить бензин из РФ

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Режим самоизоляции. Сургут, бензин, заправка, азс, цены на бензин, дизельное топливо
В Минэнерго хотят запретить экспорт бензина для сдерживания цен на топливо в РФ Фото:

Министерство энергетики РФ разработало законопроект, подразумевающий запрет на экспорт бензина в течение трех месяцев. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

«Установить сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению», — говорится в текущей версии законопроекта. В Минэнерго предлагают запретить продажу другим странам всех видов бензина, которыми заправляют автомобили.

Однако исключение составляет топливо, которое вывозят для личного использования и которое будет использоваться в дороге до пункта назначения. Кроме этого, предполагается, что будет разрешен вывоз бензина, который необходим для проведения спортивных мероприятий и нужд Минобороны РФ.

В Минэнерго считают, что разработанный законопроект позволит улучшить экономическую ситуацию в РФ. Это произойдет за счет стабилизации цен на бензин, пояснили авторы документа.

Ранее Росстат зафиксировал резкое подорожание бензина в России. Стоимость топлива повысилась в 22 регионах РФ. Вице-премьер, курирующий энергетику, Александр Новак заявил, что цены на бензин необходимо сдерживать, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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