29 апреля 2021

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в России

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Автозаправки. Тюмень, бензин, заправка, автозаправка, заправка автомобиля, цена на бензин, заправка авто
Бензин в России подорожал за неделю на две копейки. Фото:

Средние потребительские цены на бензин в России выросли на две копейки за неделю 19—25 апреля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В докладе «Об объеме производства нефтепродуктов с 19 по 25 апреля 2021 года и потребительских ценах на них» указано, что бензин марки АИ-98 подорожал с 55,20 рублей до 55,22. Аналогично подорожали марки АИ-95 и АИ-92. Дизельное топливо выросло в цене на одну копейку.

В ведомстве отметили, что цены на бензин выросли в 22 российских регионах (больше всего, в Салехарде). Объем производства бензина за ту же неделю снизился на 3%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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