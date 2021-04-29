Росстат зафиксировал рост цен на бензин в России

Средние потребительские цены на бензин в России выросли на две копейки за неделю 19—25 апреля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В докладе «Об объеме производства нефтепродуктов с 19 по 25 апреля 2021 года и потребительских ценах на них» указано, что бензин марки АИ-98 подорожал с 55,20 рублей до 55,22. Аналогично подорожали марки АИ-95 и АИ-92. Дизельное топливо выросло в цене на одну копейку.
В ведомстве отметили, что цены на бензин выросли в 22 российских регионах (больше всего, в Салехарде). Объем производства бензина за ту же неделю снизился на 3%.
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