Идеолог свердловской власти получил международное признание

Итоги международного фестиваля, на котором отметили Вадима Дубичева, были подведены в конце апреля Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Первый замруководителя аппарата свердловского правительства, начальник департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев, которого считают одним из идеологов команды губернатора Евгения Куйвашева, впервые отмечен литературным сообществом. Как сообщается на сайте Московской литературной премии, Дубичев стал лауреатом I Международного фестиваля детской литературы имени Агнии Барто.

«Лауреат первой степени в номинации „Детская литература“ — Вадим Дубичев (Россия)», — говорится в сообщении. В разговоре с URA.RU Дубичев уточнил, что награда досталась ему за книгу «Приключения зайца Пуса», которую переиздали под его именем в 2017 году (ранее короткие детские рассказы он публиковал под псевдонимом Христо Христов).

«Книга на фестиваль была представлена кем-то из Московской городской организации Союза писателей России. Я член именно этой организации и экземпляры издания там были. Для меня премия — самый настоящий сюрприз», — поделился автор. Помимо детских рассказов, Дубичев выпускал учебник по практической политологии, романы «Сосиска Фрейда», «Рябиновая революция» и «Разбитый вдребезги звонок», в котором рассказывается о вымышленных президентских выборах на территории Екатеринбурга в 2015 году. Последняя работа была опубликована в журнале «Урал» в ноябре 2020 года. Тот номер раскупили за считанные дни.

Вадим Дубичев получил премию за книгу, переизданную в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловской политике Вадим Дубичев с 1994 года. В разное время он работал замдиректора областного департамента внутренней политики, а также директором департамента инфорполитики. Сейчас Дубичев отвечает за политическую стабильность в свердловских городах.