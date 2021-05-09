Симоньян сообщила об избиении сотрудника своего СМИ на Украине

Поводом стал опрос о Дне Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Националисты избили сотрудника СМИ в одном из городов западной Украины после того, как он спрашивал у прохожих об их отношении ко Дню Победы. Пострадал стрингер международного мультимедийного видеоагентства Ruptly (входит в состав RT). Об этом сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Националисты на Украине избили нашего стрингера Ruptly — после того как он взял интервью у прохожих об их отношении к Дню Победы», — написала Симоньян в своем Telegram-канале. Он отметила, что работать на новостное агентство, имеющее отношение к России, на Украине сейчас смертельно опасно, особенно в День Победы.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил, что на Украине в преддверии празднования Дня Победы все еще актуальна проблема фашизма. По его словам, это настоящая беда. Также радикалы Харькова уничтожили плакаты ко Дню Победы. Предполагается, что плакаты установил депутат Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик. На плакатах была надпись «Фашизм не пройдет!».