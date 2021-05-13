13 мая 2021
12 мая 2021
11 мая 2021

Сотрудники дочки «Роснефти» крышевали бизнес подрядчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
В Нижневартовске за покровительство выполняемых контрактов подозреваемые получили от предпринимателя больше 900 тысяч рублей Фото:

В Нижневартовске двое сотрудников ООО «РН-Бурение», входит в состав «Роснефть», за покровительство выполняемых контрактов получили от предпринимателя больше 900 тысяч рублей. Они подозреваются в преступления, предусмотренного п.«а» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«По версии следствия, подозреваемые, занимая должности главного механика и заместителя главного механика, получили от одного из предпринимателей, с которым предприятием заключены контракты, денежное вознаграждение в сумме более 900 тысяч рублей за покровительство при исполнении контрактов. Опасаясь, что подозреваемые могут отказывать в приемке работ по надуманным основаниям, предприниматель не обращался в полицию», — добавили в пресс-службе ведомства.

Преступные действия выявили полицейские при содействии службы собственной безопасности нефтедобывающего предприятия. На рабочих местах и по месту жительства подозреваемых проведены обыски. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО силовики раскрыли крупную аферу с дочкой «Роснефти». Грузоперевозчик «Югорская Транспортно-Экспедиционная Компания», используя мошенническую схему, обманул нефтегазовую компанию «РН-Снабжение-Нефтеюганск» на 30 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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