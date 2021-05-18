Россиянам запретили работать на оппозицию за деньги Запада

В Госдуме уверены, что иностранные компании учат россиян организовывать уличные акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гражданам России и юридическим лицам запретили сотрудничать с нежелательными неправительственными организациями (НПО) за пределами РФ. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы.

«Предлагается дополнить перечень последствий признания нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации, включив в него запрет на участие в ее деятельности за пределами территории Российской Федерации граждан РФ или российских юрлиц», — указано в пояснительной записке на сайте Госдумы. Авторы документа надеются, что новый закон не позволит создавать в России нежелательные организации и будет блокировать «их попытки деструктивного влияние на социальные и политические институты».

По заявлению депутатов, большое количество россиян проходит за границей обучение на различных тренингах, где их якобы учат влиять на избирательные кампании. Например, организовывать массовые беспорядки, несогласованные и антироссийские информационные акции. Парламентарии насчитали около 10 таких иностранных центров. Согласно законопроекту, срок лишения свободы за руководство такой НПО составит от двух до шести лет, а за участие в ней — до четырех лет, пишет Life .