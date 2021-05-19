В Пермском крае «Новые люди» выступили против слияния регионов

По мнению представителей партии, в случае укрупнения регионов разрыв между Москвой и субъектами станет еще больше Фото: Евгений Белый

Кампания по сбору подписей против укрупнения регионов, организованная партией «Новые люди», стартовала в городах Пермского края 17 мая. По мнению представителей партии, тема объединения субъектов раз за разом возвращается в повестку неслучайно. Возможно, россиян просто морально готовят к этому процессу.

Между тем, по словам советника по региональной политике, лидера партии «Новые люди» Сарданы Авксеньевой, это не приведет ни к чему хорошему. Более сильный регион поглотит слабый, а малые народности потеряют свою идентичность.

«У нас настолько большая страна, и настолько разные субъекты, что нельзя подходить ко всем с единой меркой. Не понимая истории региона, не зная его особенностей, нельзя принимать судьбоносные решения, касающиеся жизней людей, в нем проживающих. Люди — важнее!» — заявила Авксеньева.

Как считают представители партии, в случае укрупнения регионов еще больше бюджетных средств будет направлено в Москву. А субъекты продолжат получать недостаточное финансирование. Между тем, разрыв между столицей и, к примеру, той же Пермью уже крайне велик.

Так, если в Москве средняя заработная плата в 2020 году превышала 95 тысяч рублей, то в Перми она не дотянула даже до 40 тысяч. По состоянию дорог, согласно рейтингу Росстата, Москва оказалась на первом месте в России (97% дорог признали качественными). Пермь же со своими дорогами вообще не смогла пробиться в рейтинг лучших. Та же тенденция прослеживается и с аварийным жильем. В Перми тысячи людей продолжают проживать в бараках. В этом году на их расселение была выделена рекордная сумма — 3,1 млрд. Впрочем, даже эта сумма не идёт ни в какое сравнение с Москвой. Там сначала 2021 года уже объявлены тендеры на строительство жилья по программе реновации на 3,2 трлн рублей.

Идеи об объединении регионов звучат на федеральном уровне регулярно. Их высказывали глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В апреле о неизбежности слияния субъектов снова заговорил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает нашевремя. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», — сказал Хуснуллин.

Что касается Пермского края, то с 2008 года высказываются предположения о его возможном объединении с Удмуртией и Кировской областью. Каждый раз участники пермских политических процессов очень скептически высказывались по поводу этой темы.