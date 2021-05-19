19 мая 2021
18 мая 2021

Тюменских педагогов допустят к детям без тестов на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, флажок, дети, школа, школьники, летний лагерь, экскурсия, урок на улице
В пришкольных лагерях на коронавирус не будут проверять ни взрослых, ни детей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Педагоги, которые будут заниматься с юными тюменцами в пришкольных лагерях, не будут сдавать анализы на коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

«Тестирование на коронавирусную инфекцию среди педагогов, вожатых и иных сотрудников пришкольных лагерей проводить не планируется», — сообщили URA.RU в оперативном штабе Тюменской области. Там добавили, что с детей также не будут требовать тесты, так как все профилактические медосмотры они проходят в течение года.

Лагеря с дневным пребыванием детей в большинстве районов региона откроются 1 июня. Перед этим они получат допуски от Роспотребнадзора. По уверению властей, все меры профилактики коронавируса будут соблюдены.

При этом в загородных летних лагерях персонал будет постоянно тестироваться на COVID-19. «В этом году сотрудники будут работать не вахтой, а по сменам. То есть смогут покидать лагерь, уезжать домой, а потом возвращаться. Но только при условии еженедельной сдачи анализа на коронавирус», — рассказала URA.RU президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения региона «Мы вместе» Лариса Шилова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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