В Союзе пчеловодов РФ раскрыли, как спасти отрасль. Ответ Минсельхоза РФ

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В России до 95% пчел находятся в индивидуальных хозяйствах и у мелких пчеловодов-любителей Фото:

В России надо создать программу поддержки пчеловодства, согласно которой пчеловодам будет возмещаться ущерб при потере пчел из-за пожаров и отравлений популяции. Такое предложение в разговоре с URA.RU озвучил президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.

«Пожар, сгорела пасека — пчеловод сам восстанавливает. Отравили пчел, тоже пчеловод сам восстанавливает. А где гарантии? <…> Главное — материальная поддержка. Надо составить программу развития пчеловодства, и обязательно выделить средства на форс-мажорные обстоятельства отрасли, пчеловода и непосредственно товаропроизводителя», — рассказал URA.RU Бутов.

Президент РНСП раскритиковал действующее законодательство о пчеловодстве. «Вышел закон, но там опять… Основные вопросы компенсации, материальной поддержки отрасли в целом, они не отмечены в этих документах», — добавил Бутов. По его словам, в России до 95% пчел находятся в индивидуальных хозяйствах и у мелких пчеловодов-любителей, которым нужна поддержка. «У них проблема возникает с реализацией своего труда — меда. Площадки не представляются, увеличивается количество перекупщиков, посредников», — объяснил Бутов.

В ответ на запрос URA.RU в пресс-службе Минсельхоза РФ ответили, что пчеловодам возмещается часть затрат на страхование пасек. «Министерство проводит планомерную работу, направленную на устойчивое развитие пчеловодства в России и соблюдение интересов производителей. Достижению устойчивого роста подотрасли способствуют меры господдержки, в числе которых возмещение части затрат на уплату страховых премий, поддержка семейных животноводческих ферм, грант „Агростартап“, а также льготное кредитование», — рассказали в Минсельхозе РФ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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