Финансисты рассказали, в какие валюты опасно вкладываться

Доллар остается одной из самых востребованных мировых валют Фото: Анна Майорова © URA.RU

В нынешней финансовой ситуации не стоит вкладывать в валюты тех стран, где правительство использует девальвацию, чтобы решить проблемы бюджета. Такой совет дал директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По словам эксперта, инвесторам стоит обходить стороной венесуэльский боливар или иранский риал. «Высокая волатильность присутствует также и в валютах некоторых развивающихся экономик. Например, турецкая лира, может преподнести неприятные сюрпризы инвестору. И это при том, что турецкая экономика — далеко не аутсайдер среди развивающихся рынков», — заявил Кабаков в интервью агентству «Прайм».

В перечень стран с опасными валютами можно также поставить украинскую гривну, казахстанский тенге, армянский драм и мексиканский песо, считает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Она уверена, что данные валюты могут принести большую прибыль, но могут и большой минус. «По сути, это касается почти всех африканских и латиноамериканских валют», — подытожила она.

Наиболее перспективной для вкладов валюту эксперты считают китайский юань. Также нельзя забывать про американский доллар. По мнению Тарасовой, для начинающего инвестора диверсификация в доллар или ценные бумаги, торгующиеся в долларах, обязательна.

Ранее руководитель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко посоветовал срочно вкладывать деньги в доллары. По его словам, это связано с приближающимся укреплением рубля.