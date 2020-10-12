Президентский совет проверит челябинское СИЗО из-за смерти Тесака

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Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва, марцинкевич максим
СПЧ проверит челябинское СИЗО-3 после смерти Кирилла Марцинкевича Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека инициирует проверку челябинского следственного изолятора, где был найден мертвым националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Визит общественников на Урал ожидается на следующей неделе, сообщил URA.RU источник в организации.

«Комиссия СПЧ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы собирается на следующей неделе вылететь в Челябинск. Она планирует проверку СИЗО-3 из-за смерти Марцинкевича», — сказал ньюсмейкер.

Председатель комиссии Андрей Бабушкин не ответил на звонок. По номеру главы СПЧ Валерия Фадеева посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу. Пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова обещала выяснить информацию и дать комментарий позднее.

Тело Марцинкевича без признаков жизни нашли 16 октября в камере СИЗО-3, где он находился по дороге из колонии Красноярска в Москву для участия в расследовании нового уголовного дела в его отношении. Силовики назвали суицид предварительной причиной смерти. Семья погибшего настаивает, что его убили и требуют возбудить уголовное дело. Похороны Тесака прошли 3 октября в Москве и собрали сотни людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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