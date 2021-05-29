Ряд авиакомпаний ЕС сможет летать в Россию в обход Белоруссии

Lufthansa получила разрешение на полеты в РФ в обход Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия разрешила немецкой авиакомпании Lufthansa совершать рейсы в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии. Также это право дали авиаперевозчикам Air France и Austrian Airlines.

«Все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушное пространство Белоруссии. Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре — в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами», — сообщили ТАСС в компании.

Авиакомпания Air France также возобновляет полеты из Парижа в Москву. Рейсы будут совершаться в облет Белоруссии, пишет RT.

Авиаперевозчик Austrian Airlines также получил соответствующее разрешение от России на рейсы в Москву в обход Белоруссии, сообщает «Пятый канал». СМИ сообщили, что и российские авиакомпании выполнили несколько рейсов, облетев Белоруссию.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Авиакомпания осудила Минск из-за инцидента с посадкой их самолета. После этого авиаперевозчики отказались приземляться в Белоруссии, а также летать над республикой. При этом Россия прекратила выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси.