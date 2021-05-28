СМИ: пермяк скончался после карточной игры на смерть

Пермяк поставил на карты свою жизнь и проиграл Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Яйва Пермского края 22-летнего молодого человека зарезали после игры в карты. Молодой человек поспорил со своим знакомым на то, кто кого сможет зарезать в случае проигрыша

«22-летний Максим гостил у своего старшего товарища Андрея. Ребята общались, выпивали и играли в карты. Во время одной из партии игроки поспорили на то, кто кого сможет зарезать. Роковую партию проиграл Максим и был убит», — пишет издание «Комсомольская правда-Пермь». Причина, из-за которой могли убить молодого человека, пока не установлена, отмечает издание.

В пресс-службе ГУ МВД края URA.RU посоветовали обратиться за комментарием в следственное управление СКР по Пермскому краю. В данном ведомстве не смогли предоставить оперативный комментарий, агентство направило туда запрос.