28 мая 2021
27 мая 2021

СМИ: пермяк скончался после карточной игры на смерть

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк поставил на карты свою жизнь и проиграл Фото:

В поселке Яйва Пермского края 22-летнего молодого человека зарезали после игры в карты. Молодой человек поспорил со своим знакомым на то, кто кого сможет зарезать в случае проигрыша

«22-летний Максим гостил у своего старшего товарища Андрея. Ребята общались, выпивали и играли в карты. Во время одной из партии игроки поспорили на то, кто кого сможет зарезать. Роковую партию проиграл Максим и был убит», — пишет издание «Комсомольская правда-Пермь». Причина, из-за которой могли убить молодого человека, пока не установлена, отмечает издание.

В пресс-службе ГУ МВД края URA.RU посоветовали обратиться за комментарием в следственное управление СКР по Пермскому краю. В данном ведомстве не смогли предоставить оперативный комментарий, агентство направило туда запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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