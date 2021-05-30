Появилось видео разрушительного урагана в Свердловской области

Ураган сопровождался грозой и градом Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители села Старая Ляля (Свердловская область) выложили в соцсетях видео с последствиями разрушительного урагана, промчавшегося над регионом. Местные жители разместили видео в соцсетях.

«Какой должен быть силы ветер! Просто леса нету, — комментирует за кадром автор видео. — Это просто ужас, что тут было, просто ужас! Когда-то тут был лес хороший, а сейчас он весь лежит. С корнями повыворачивало все, посмотрите — ни конца, ни края, все переломано!». Мужчина, который комментирует видео, отмечает, что ураган прошел по краю деревни.

Ураган с грозой и градом промчался над Средним Уралом накануне, 30 мая. Больше всего пострадала деревня Старая Ляля: ветер оборвал там линии электропередач и снес крыши с домов и школы, град разбил окна и теплицы, уничтожил посадки. 31 мая в пострадавшем поселке весь день работают представители администрации Новолялинского городского округа и сотрудники МЧС.