Ураган повредил школу и дома в свердловском поселке

Ураган нанес большой ущерб поселку Старая Ляля (архивное фото) Фото: Анна Майорова URA.RU (архивное фото)

Ураган, пронесшийся накануне по Свердловской области, повредил здание школы и жилые дома в поселке Старая Ляля. Об этом URA.RU сообщили в Уралгидрометцентре.

«При движении атмосферного фронта пострадал один из северных поселков — Старая Ляля, — рассказали в управлении. — Есть нарушения состояния жилого фонда, нарушения электроснабжения». Один из очевидцев сообщил URA.RU, что в поселке градом выбило стекла и ветром повредило крыши в нескольких жилых домах и школе. Повреждены линии электропередач, в садах и огородах побиты насаждения, повалены деревья.

На место выехали глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко и заместитель по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи Сергей Лопаев. Также на месте работают службы МЧС.

Ранее специалисты Уралгидрометцентра предупреждали о грядущих заморозках и похолодании в Свердловской области. В ближайшую ночь температура воздуха на севере региона опустится ниже минусовой отметки.