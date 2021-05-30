30 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

Ураган повредил школу и дома в свердловском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ураган нанес большой ущерб поселку Старая Ляля (архивное фото) Фото:

Ураган, пронесшийся накануне по Свердловской области, повредил здание школы и жилые дома в поселке Старая Ляля. Об этом URA.RU сообщили в Уралгидрометцентре.

«При движении атмосферного фронта пострадал один из северных поселков — Старая Ляля, — рассказали в управлении. — Есть нарушения состояния жилого фонда, нарушения электроснабжения». Один из очевидцев сообщил URA.RU, что в поселке градом выбило стекла и ветром повредило крыши в нескольких жилых домах и школе. Повреждены линии электропередач, в садах и огородах побиты насаждения, повалены деревья.

На место выехали глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко и заместитель по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи Сергей Лопаев. Также на месте работают службы МЧС.

Ранее специалисты Уралгидрометцентра предупреждали о грядущих заморозках и похолодании в Свердловской области. В ближайшую ночь температура воздуха на севере региона опустится ниже минусовой отметки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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