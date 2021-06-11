Девушку-боксера с Урала признали сильнейшей в мире. Фото

Соперницами свердловчанки были спортсменки из Италии, США и России Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Боксер из Краснотурьинска (Свердловская область) Рената Мингалимова выиграла «Пятый юниорский кубок наций», который проходил в Сербии с 6 по 12 июня. 16-летняя свердловчанка провела на международном турнире три боя и в каждом из них одержала победу, сообщили в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.

«Соперницами Ренаты были спортсменки из Италии, США и России. Всего в турнире принимало участие 109 боксеров из 16 стран», — отметили в федерации.

В июле Мингалимова уже отправится в Тбилиси, где состоится первенство Европы среди юношей и девушек 15-16 лет. «Международные соревнования, проходившие в Сербии, являются подготовительным мероприятием перед предстоящим Первенством Европы», — рассказали в федерации.

Ренату Мингалимову ждет поездка на первенство Европы Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Свердловчанка провела три боя и в каждом из них одержала победу Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Напомним, с 14 по 19 июня в Екатеринбурге впервые пройдет командный Кубок России по боксу среди мужчин (турнир был возрожден в 2018 году и три года подряд проходил в Ижевске). Сильнейшие спортсмены со всей страны сразятся за трофей и призовой фонд в 20 млн рублей.