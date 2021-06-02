Лучшие боксеры России сразятся в Екатеринбурге

Командный Кубок России по боксу среди мужчин впервые пройдет в Екатеринбурге. Сильнейшие спортсмены со всей страны сразятся за трофей и призовой фонд в 20 млн рублей. Турнир пройдет с 13 по 19 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.
«Командный Кубок России был возрожден в 2018 году и три года подряд проходил в Ижевске, каждый раз демонстрируя высокий уровень организации. В этом году соревнования впервые пройдут в Екатеринбурге — одном из самых боксерских городов страны с командой, обладающей большим опытом в проведении турниров», — сказал генсек Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, выразив уверенность, что организация состязания пройдет на еще более высоком уровне.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что Екатеринбург уже показывал себя как отличное место проведения крупнейших спортивных мероприятий. «При подготовке к Кубку мы в полной мере задействуем опыт, полученный при проведении чемпионата мира по боксу 2019 года», — подчеркнул глава региона.
Призовой фонд между собой разделят три лучшие команды: за первое место положены 10 млн рублей, за второе — 7 млн рублей, за третье — 3 млн рублей. В команде будет по 20 спортсменов — два человека в каждой из 10 весовых категорий. Торжественная церемония открытия Кубка и первые поединки пройдут 14 июня, а финал состоится 19 июня.
Ранее Федерация бокса предлагала губернатору Куйвашеву в апреле 2022 года провести чемпионат России среди юношей 13-14 лет, а в 2023 году — первенство среди студентов. Считается, что это станет финальной точкой подготовки сборной страны к Универсиаде 2023 года.
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