Отец Сергий останется в СИЗО до конца лета

Суд оставил без изменений меру пресечения отцу Сергию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), обвиняемый по трем уголовным статьям, останется в СИЗО до 29 августа. Суд отказал защитникам бывшего схимонаха в изменении решения. Об этом URA.RU рассказал адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Меру пресечения оставили без изменения. Такое решение было ожидаемо», — поделился Бабиков. Юристы подавали апелляцию на решение Басманного районного суда Москвы. По ходатайству следствия он продлил срок содержания Сергия под стражей до конца августа.

Источники URA.RU, близкие к следствию, рассказывали, что ранее рассматривался вариант с отпуском Сергия под домашний арест. Однако впоследствии экс-схиигумена было решено оставить в изоляторе сначала до середины июля, а затем до августа.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви.

26 мая арбитражный суд постановил, что Среднеуральский женский монастырь перейдет в собственность РПЦ. Чтобы освободить обитель от насельников и их имущества, 14 апреля силовики провели заключительный штурм монастыря.