20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

В Челябинске рецидивист напал на детского врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Задержанного сдали в полицию для дальнейшего разбирательства (фото из архива) Фото:

В Челябинске неоднократно судимый мужчина избил детского врача-ортопеда в больнице №9. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении Росгвардии.

«Ранним утром 20 июня сработала кнопка тревожной сигнализации в помещении больницы №9 на улице 5-я электровозная. На место прибыл наряд группы задержания войск национальной гвардии. Как сообщил врач больницы, на него после конфликта на словах набросился посетитель и ударил в челюсть», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнего мужчину, напавшего на детского врача. Им оказался житель города, ранее уже неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Рецидивиста передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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