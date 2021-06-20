В Челябинске рецидивист напал на детского врача

Задержанного сдали в полицию для дальнейшего разбирательства (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске неоднократно судимый мужчина избил детского врача-ортопеда в больнице №9. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении Росгвардии.

«Ранним утром 20 июня сработала кнопка тревожной сигнализации в помещении больницы №9 на улице 5-я электровозная. На место прибыл наряд группы задержания войск национальной гвардии. Как сообщил врач больницы, на него после конфликта на словах набросился посетитель и ударил в челюсть», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнего мужчину, напавшего на детского врача. Им оказался житель города, ранее уже неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Рецидивиста передали в полицию для дальнейшего разбирательства.