30 августа 2021

В Екатеринбург съезжаются родственники Героя РФ Романа Шадрина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Шадрин. Екатеринбург, шадрин роман
Близкие умершего Романа Шадрина приедут в Екатеринбург, чтобы проститься с ним Фото:

В Екатеринбург из разных регионов РФ съезжаются родственники умершего Героя России, экс-директора Центрального парка культуры и отдыха города (ЦПКиО) Романа Шадрина. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил источник, близкий к семье Шадрина.

«Родственники Романа Шадрина, которые хотят проститься с ним, прилетели из Твери. Сейчас их разместят в Первоуральске, откуда завтра они поедут на прощание. Родные погибшего приедут и из других регионов страны», — рассказал собеседник агентства.

Родственники приедут, чтобы проститься с Шадриным 1 сентября в 12:00. Часть близких Героя России уже прибыли в аэропорт Кольцово.

Шадрин умер в возрасте 54 лет. Он получил звание Героя России за военные операции в первую чеченскую войну. Также он воевал в Донбассе. В мирное время Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с 2015 по 2019 года. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009-го награжден орденом «За военные заслуги».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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