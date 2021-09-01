Школьница из Калуги на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в рамках просветительского марафона «Новое знание», предложила педагогам из вузов курировать научные кружки в регионах. Глава государства поддержал эту идею.
«Давайте попробуем это сделать. Я для себя это пометил. Не забудем это и попробуем реализовать», — пообещал Путин. Трансляция встречи президента РФ с победителями школьных олимпиад и различных конкурсов велась на официальном сайте российского общества «Знание».
Школьница из Калуги рассказала, что наука в ее городе развивается не очень активно. В связи с этим она предложила создать систему шефства педагогов из вузов над региональными научными кружками. Путин отметил, что эту идею можно реализовать с помощью современных технологий и дистанционно привлекать лучших специалистов по тем или иным направлениям.
Президент РФ посетил Всемирный детский центр «Океан» во Владивостоке. Путин пообщался со школьниками и ответил на их вопросы. В частности, он раскритиковал онлайн-образование. По мнению президента, оно не способствует развитию эффективности работы в коллективе, передает RT.
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