01 сентября 2021
31 августа 2021

Инвалид из Нижневартовска засудил мэрию

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Проверка доступности избирательных участков Челябинска для инвалидов, пандусы для инвалидов, коробейников евгений, инвалид колясочник, образовательный центр2
Однако полностью иск не был удовлетворен Фото:

Инвалид-колясочник подал на мэрию Нижневартовска в суд из-за отсутствия пандуса в его доме и частично выиграл дело. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда.

«Обязанность органа местного самоуправления производить оборудование подъезда пандусом для обеспечения условий доступности для инвалида. Требования истца… являются обоснованными и подлежащими удовлетворению», — говорится в сообщении.

Инвалид хотел, чтобы в его доме установили пандус, а также получить компенсацию от мэрии в размере 100 тысяч рублей. Первое требование было удовлетворено и администрацию обязали его исполнить. Также управляющая компания должна выплатить инвалиду компенсацию в 10 тысяч рублей. А вот в выплате от мэрии было отказано.

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Нефтеюганска, которая является инвалидом, удалось через суд добиться возможности парковаться у своего дома. Мэрию обязали установить соотвествующий знак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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