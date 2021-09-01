Инвалид из Нижневартовска засудил мэрию

Однако полностью иск не был удовлетворен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инвалид-колясочник подал на мэрию Нижневартовска в суд из-за отсутствия пандуса в его доме и частично выиграл дело. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда.

«Обязанность органа местного самоуправления производить оборудование подъезда пандусом для обеспечения условий доступности для инвалида. Требования истца… являются обоснованными и подлежащими удовлетворению», — говорится в сообщении.

Инвалид хотел, чтобы в его доме установили пандус, а также получить компенсацию от мэрии в размере 100 тысяч рублей. Первое требование было удовлетворено и администрацию обязали его исполнить. Также управляющая компания должна выплатить инвалиду компенсацию в 10 тысяч рублей. А вот в выплате от мэрии было отказано.

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Нефтеюганска, которая является инвалидом, удалось через суд добиться возможности парковаться у своего дома. Мэрию обязали установить соотвествующий знак.