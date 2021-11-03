Депутат ГД обратилась в МВД из-за издевательств над челябинкой

Депутат попросила силовиков дать оценку действиям издевавшихся над бабушкой челябинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и МВД РФ с просьбой дать оценку действиям молодых челябинцев, издевавшихся над своей бабушкой, снимая ее в TikTok. Об этом сообщается на сайте «Дума ТВ».

«Я подготовила два запроса: в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку действиям этих людей и взять эту ситуацию на контроль», — сказала Лантарова. Депутат также добавила, что обратилась к министру соцзащиты Челябинской области Ирине Буториной. В беседе с депутатом Буторина пояснила, что за пожилой женщиной ухаживает родная дочь, которая не знала об издевательствах над матерью и «в ужасе от того, что происходит».

URA.RU рассказывало, что семейная пара Ошуковых снимала видео с 88-летней женщиной, страдающей деменцией. Пара вела в TikTok стримы, в которых унижала и смеялась над пенсионеркой. Александр Ошкуков, которому женщина приходится бабушкой, заявлял, что не преследовал цель кого-то оскорбить или травмировать. Он также признался, что из-за опубликованного видео ему стали поступать угрозы.

Ранее на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК по Челябинской области Петру Решетникову проверить информацию об издевательствах над пожилой челябинкой.