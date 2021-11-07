Число свободных коек для больных COVID челябинцев выросло

Коечный фонд для больных ковид в области увеличился до 15% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свободный коечный фонд Челябинской области для борьбы с ковидом составляет 15%. Об этом на брифинге 8 ноября заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Что касается работы госпитальных баз. Есть свободные места. Коечный фонд составляет 15%. Госпитализация проходит без задержек», — пояснил министр.

Ранее показатель свободного коечного фонда в Челябинской области составлял 2% для заболевших коронавирусной инфекцией. Было развернуто более 8 тысяч коек.