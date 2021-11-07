07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Число свободных коек для больных COVID челябинцев выросло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, реанимация, пациент, больничная палата, медицина, больница, больничная койка
Коечный фонд для больных ковид в области увеличился до 15% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свободный коечный фонд Челябинской области для борьбы с ковидом составляет 15%. Об этом на брифинге 8 ноября заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Что касается работы госпитальных баз. Есть свободные места. Коечный фонд составляет 15%. Госпитализация проходит без задержек», — пояснил министр.

Ранее показатель свободного коечного фонда в Челябинской области составлял 2% для заболевших коронавирусной инфекцией. Было развернуто более 8 тысяч коек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...