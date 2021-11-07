Годовой объем рынка платных парковок в будущем может достигать миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга отказалась от идеи с передачей в концессию городских платных парковок, главный претендент на сделку — ООО «УГМК-Телеком» — уже уведомлен. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в муниципальной власти.

Предметный разговор о передаче платных парковок частному инвестору велся с конца 2020 года. Тогда предполагалось, что бизнес взял бы на себя обновление их инфраструктуры (установку новых паркоматов, видеокамер, обновление программного обеспечения для сбора платежей, модернизацию существующих центров обработки информации), а взамен получил бы возможность оставлять себе от 60 до 80% платежей. Объем рынка оценивался в 270 миллионов рублей в год (22,5 млн рублей в месяц), а в перспективе — в миллиард рублей.

В УГМК верили, что вопрос почти решен — представители компании даже озвучивали примерные тарифы. Но летом-осенью все поменялось. Мэрия своими силами договорилась с городской полицией и заксобранием: теперь силовики автоматически начисляют штрафы по данным о неоплаченных парковках, которые в ГИБДД передает МБУ «Городская служба автопарковок» (ГАС). Взимаемые средства идут в муниципальный бюджет.

«Инвестор был нужен, чтобы урегулировать вопрос с силовиками. Сейчас, когда мэрия разобралась самостоятельно, какой смысл отдавать парковки бизнесу? Это несправедливо. В октябре эту позицию — что заниматься развитием платных парковок и дальше будет только ГАС — озвучили [гендиректору „УГМК-Телеком“ Владимиру] Ланских», — поделился один из источников в «сером доме». При этом другой собеседник подчеркнул, что расклад может поменяться. По его словам, в конце октября градоначальник Алексей Орлов на одном из совещаний поручил включить Ланских в некую профильную рабочую группу при горадминистрации.

В «УГМК-Телеком» корреспонденту предложили обратиться в пресс-службу мэрии. Там не подтвердили и не опровергли информацию. «Никаких документов по концессии на данный момент к подписанию не готовится. Возможно, они разрабатываются, ведутся какие-то переговоры», — сказала URA.RU представитель горадминистрации Виктория Мкртчян.