Богатейшая свердловская компания выкупила интернет-магазин

Сделка позволит ЕВРАЗ НТМК увеличить рекордную прибыль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Нижнетагильский металлургический комбинат (структура холдинга ЕВРАЗ) выкупил акции интернет-магазина «ЕВРАЗ Маркет». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе свердловского завода. Экономисты отмечают, что сделка позволит увеличить прибыль компании.

«Это внутригрупповая сделка. Она позволяет ЕВРАЗу оптимизировать структуру владения российскими активами и обеспечить стабильный сбыт продукции ЕВРАЗ НТМК», — отметили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК. О сумме сделки там не уточнили.

Экономист и адвокат Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU предположил, что приобретение крупного металлотрейдера, с одной стороны, будет способствовать увеличению объемов реализации продукции НТМК, а, с другой стороны, росту чистой прибыли комбината за счет участия в уставном капитале ЕВРАЗ Маркет. За 2020 год прибыль компании составила 748 млн рублей, выручка за тот же год — 59 млрд рублей.

ЕВРАЗ Маркет входит в число ведущих российских металлотрейдеров, осуществляет поставки арматурного, фасонного, листового, трубного и сортового металлопроката производства крупных комбинатов России и СНГ. Основную долю в поставляемой продукции занимает металлопрокат производства металлургических предприятий, входящих в состав ЕВРАЗа, в том числе «ЕВРАЗ ЗСМК» и «ЕВРАЗ НТМК». Нижнетагильский металлургический комбинат по итогам 2020 года получил прибыль 65,3 млрд рублей (первое место по прибыли среди предприятий Свердловской области).