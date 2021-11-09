Володин придумал, как спасти Россию от развала

Для развития России депутатам необходимо делать все, чтобы усилить роль государства. Об этом на заседании Госдумы заявил председатель парламента Вячеслав Володин.
«Ошибки привели к распаду страны [СССР], люди пострадали, мы сейчас выводы должны делать из этого, делая все для укрепления государства. Если мы хотим развивать страну, мы должны делать все для усиления роли государства» — заявил Володин во время заседания, трансляция которого велась на сайте Госдумы.
Председатель парламента обратил внимание на важность закона о государственном строительстве, после принятия которого региональные органы власти должны получить больше возможностей. Также Володин призвал не ограничивать число сроков для губернаторов, так как «во всем мире от этого давно ушли».
Ранее сообщалось, что после принятия нового закона о принципах организации власти в субъектах РФ депутаты региональных парламентов смогут работать дистанционно. Об этом заявлял депутат Госдумы Павел Крашенинников, один из соавторов законопроекта. Вместе с тем три региона РФ раскритиковали новый закон.
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