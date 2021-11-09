Предприниматели ХМАО получат новую льготу в условиях пандемии

В ХМАО предприниматели малого и среднего бизнеса смогут приобрести лицензионное ПО вдвое дешевле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматели ХМАО смогут купить лицензионное программное обеспечение со скидкой в 50%. Остальную часть суммы оплатит Российский фонд развития информационных технологий. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО.

«Минцифры России объявили о возможности заключить договор с компаниями, которые предоставляют программное обеспечение. Компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии Российским фондом развития информационных технологий. Наш округ участвует в проекте, сейчас мы активно предлагаем эту услугу бизнесу», — сказали в окружном департаменте.

В пресс-службе департамента добавили, что в программе участвуют такие популярные производители ПО, как «Фирма 1С» и R-Keeper, программами которой пользуются практически все предприятия общепита. Мера поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Ранее URA.RU писало, что введенные властями ХМАО ограничения, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, негативно отразились на бизнесе. Тогда предприниматели выразили надежду, что локдаун не продлится слишком долго, так как это грозит им большими убытками.